"Вовлекать несовершеннолетних в несанкционированные митинги недопустимо", - Маргарита Ушакова Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Вовлекать несовершеннолетних в несанкционированные митинги недопустимо", - заявила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

"Безусловно, я слежу за общественно-политической ситуацией в стране в целом и в нашем регионе в частности. И, по моему мнению, несанкционированные митинги - не самый подходящий инструмент для выражения активной жизненной позиции", - отметила она.

"Молодежь не всегда способна объективно оценить все то, что может происходить. И здесь я хотела бы напомнить ещё раз: за все, что происходит с детьми, ответственность в первую очередь несут их родители", - сказала Маргарита Ушакова.