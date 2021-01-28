Предприниматели с Б. Покровской вынуждены приостанавливать свою деятельность из-за митинга Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Предприниматели с ул. Большой Покровской вынуждены приостанавливать свою деятельность из-за проведения несанкционированных акций. Об этом рассказал один из них в видеообращении в соцсети ВКонтакте

"Я продаю сувениры и подарки гостям Нижнего Новгорода и нижегородцам. Мой магазин находится на ул. Большой Покровской. Завтра, в воскресенье, чтобы обеспечить безопасность гостей, сотрудников и имущества, я вынужден его закрыть. Все, что происходит на улицах во время несанкционированных митингов, мешает нашей торговле", - заявил он.

"Мы не хотим повторения нью-йоркской истории, когда громили магазины", - добавил предприниматель.