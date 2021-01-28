Новый детский сад будет построен в Кавернино Общество

Фото: Александр Воложанин

Новый детский сад будет построен в Кавернино. Об этом в ходе рабочего визита в Ковернинский район 30 января заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе визита в Ковернинский район губернатор оценил состояние объектов образования.

"В одном из двух детских садов, в которых мы сегодня побывали, в 2019 году проводились ремонтные работы в рамках региональной программы. В этом году мы ее продолжаем в Нижегородской области. Однако здания некоторых ковернинских детских садов не соответствуют современным требованиям, которые предъявляются к дошкольным образовательным учреждениям. Поэтому необходимо строить в рабочем поселке новый детсад", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, такое решение уже принято.

"Строительство планируется начать в 2022 году, оно продлится два года. Существующие же детские сады можно будет перепрофилировать под другие учреждения социальной сферы и использовать по иному назначению", - добавил Глеб Никитин.