Фото:
Новый детский сад будет построен в Кавернино. Об этом в ходе рабочего визита в Ковернинский район 30 января заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В ходе визита в Ковернинский район губернатор оценил состояние объектов образования.
"В одном из двух детских садов, в которых мы сегодня побывали, в 2019 году проводились ремонтные работы в рамках региональной программы. В этом году мы ее продолжаем в Нижегородской области. Однако здания некоторых ковернинских детских садов не соответствуют современным требованиям, которые предъявляются к дошкольным образовательным учреждениям. Поэтому необходимо строить в рабочем поселке новый детсад", - сказал Глеб Никитин.
По словам губернатора, такое решение уже принято.
"Строительство планируется начать в 2022 году, оно продлится два года. Существующие же детские сады можно будет перепрофилировать под другие учреждения социальной сферы и использовать по иному назначению", - добавил Глеб Никитин.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+