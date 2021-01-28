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Общество

Новые социальные объекты появятся в селе Макарий

30 января 2021 19:03  [77] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые социальные объекты появятся в селе Макарий. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выездного совещания в Варнавинском районе 30 января 2021 года.

В мероприятии также приняли участие заместители губернатора Андрей Бетин, Давид Мелик-Гусейнов и глава местного самоуправления Варнавинского района Сергей Смирнов.

Основной темой совещания стал пожар в культурно-спортивном комплексе "Ветлуга", случившийся 25 января.

В здании располагались сельская администрация, почта, зрительный и спортивный залы, библиотека и мастерская для проведения уроков технологии Макарьевской основной школы. 

"Побывав на месте, понял, какое значение играл комплекс в жизни села и соседних населенных пунктов. Более 600 человек так или иначе пользовалось его услугами. Макарий – небольшое село, но оно развивается. В летнее время число жителей здесь удваивается. Регион, безусловно, поможет муниципалитету в решении проблемы. Здесь обязательно появятся новые социальные объекты. В 2022 уже запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта. Останется дополнить спортивную и культурную составляющие", - сказал Глеб Никитин. 

Как сообщил губернатор, утраченный при пожаре библиотечный фонд планируется восстановить в рамках нацпроекта "Культура". Уже есть соответствующие договоренности. Кроме того, многие неравнодушные жители уже сейчас жертвуют литературу для восстановления библиотеки в селе. 

Отмечается, что Глеб Никитин также посетил Макарьевскую сельскую школу, оценил состояние социальной сферы в поселке и обсудил с жителями будущие проекты социально-культурного развития. 

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Теги:
Варнавинский район
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