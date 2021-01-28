"Мы теряем в деньгах из-за хаоса, который творится вторые выходные", - нижегородский общепит Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Мы теряем в деньгах из-за хаоса, который творится вторые выходные", - говорится в обращении к нижегородцам, которое опубликовал один из караоке-баров на ул. Большой Покровской.

"В воскресенье мы вынуждены не работать. Да, это выходной день, в который у нас было бы много гостей, и, соответственно, много выручки, которая реабилитирует нас за неделю. Страшно, что толпа может разнести заведение, и ответственность за это никто нести не будет. Также предостерегаем вас. Наш персонал был очевидцем, как пострадали некоторые митингующие в прошлую субботу. Будьте благоразумны", - добавляют на предприятии общественного питания.

Ранее другой предприниматель, продающий сувениры на ул. Большой Покровской, также заявил, что вынужден будет приостановить деятельность 31 января из-за проведения несанкционированных акций.