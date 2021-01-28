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Общество

Рестораны на Б.Покровской, опасаясь за имущество и сотрудников, закроются в воскресенье

30 января 2021 21:14  [4] Общество

Рестораны на ул.Большой Покровской в Нижнем Новгороде из-за несанкционированной акции не откроются в воскресенье 31 января. Представительница одного из ресторанов записала видеообращение, в котором выражает сожаление в связи с предстоящим событием.

"К сожалению, завра в воскресенье мы вынуждены будем закрыть заведение, и потеряем в прибыли", - говорит Анфиса, добавив, что речь идет как о сотрудниках ресторана, так и о самом бизнесе.

Он объясняет, что воскресенье один из самых прибыльных дней в неделю. "Но мы вынуждены это сделать, потому что боимся за наше имущество, за наш ресторан и, к тому же уверены, если будут недовольные люди на улице, то вряд ли кто-то захочет зайти к нам и поесть. Поэтому, к сожалению, мы будем в проигрыше", - рассказала Анфиса.

 

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Теги:
Митинги Рестораны
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