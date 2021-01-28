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Общество

Работники культуры РФ призывают нижегородцев цивилизованно вести диалоги с властью

30 января 2021 21:45  [102] Общество

Заслуженный работник культуры РФ в Нижнем Новгороде Анна Ермакова выразила сожаление по поводу проводимых в городе несанкционированных акций и призывает граждан вести цивилизованный диалог с представителями власти.

"Минувшая суббота оставила в моей душе очень негативный осадок. Потому что я совершенно неожиданно попала в ту гущу событий, которые происходил там. Это была какая-то агрессивная, орущая, грубая группа людей, которая не считалась ни с теми, кто живет на этой улице, ни с теми, кто ходит гулять на этой улице. Я бы не хотела ещё раз попасть в такой же переплет", - сказала Анна Ермакова, которая проживает около пл.Горького.

"Конечно, каждый имеет право выкать свое мнение, каждый имеет право на диалог с властью и с теми, с кем он считает нужным обсудить свои проблемы. Но делать это нужно цивилизовано и в культурной форме. И не мешать жить другим гражданам", - призывает она.

"Улица Большая Покровская принадлежит всем живущим рядом и приезжающим сюда погулять, поэтому не хотелось бы второй выходной день потерять на то, что бы обходить эту улицу стороной. Я думаю, что стоит задуматься над тем, что города и страна – общие и нам их нужно беречь. А такими действиями вряд ли мы приносим пользу", - подытожила Анна Ермакова.

 

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