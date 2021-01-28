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Общество

Нижегородский ветеран, опасаясь за здоровье окружающих, призывает оказаться от незаконных митингов

30 января 2021 22:01  [83] Общество

Офицер запаса, ветеран вооруженных сил РФ, проживающий в Нижнем Новгороде, опасаясь за здоровье окружающих, призывает оказаться от незаконных митингов. Соответствующее обращение он направил нижегородцам.

"Я офицер запаса, ветеран вооруженных сил РФ. Моя семья проживает в центре города. Мы любим гулять по Большой Покровской, по площади Минина, по Верхне-Волжской набережной, в Кремле. К нам приезжают дети с внуками, и они также любят совершать прогулки по этим местам", - поделился ветеран.

"Несанкционированные митинги в центре города с привлечением с привлечением молодых несовершеннолетних людей противозаконны. Молодые люди не понимают, на что их толкают, во что их втягивают", - объясняет бывший военный.

"Эти митинги опасны не только сточки зрения коронавируса, но и с точки зрения безопасности жизни и здоровью как самих участников этих беспорядков, так и людей, случайно попавших в тот район", - добавил он.

"Надеюсь, что к организаторам этих акций будут приняты меры, предусмотренные законом и Нижний Новгород будет проживать мирной жизнью", - рассчитывает пенсионер.

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Теги:
Митинги
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