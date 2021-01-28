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Общество

Проект "Молодость" стартует в Дзержинске

31 января 2021 09:21  [39] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Проект "Молодость" стартует в Дзержинске. Об этом сообщили в администрации города химиков.

Согласно информации, он направлен на сохранение исторической памяти и значимости архитектурных объектов. Реализация начнётся с 1 февраля.

В частности, запланировано создание серии фильмов, посвящённой каждому десятилетию города, начиная с даты его основания. В работе будут использоваться фото- и видеоматериалы из личного архива жителей или бывших жителей Дзержинска или пригородных посёлков. Для участия в акции отражающие историю города, масштабные события и маленькие радости горожан изображения следует присылать на электронную почту: histori-dzr@ya.ru. 

"У небольших городов есть ряд важных преимуществ - камерность, более размеренный ритм жизни, отсутствие суеты и толчеи, характерной для мегаполисов. Мне бы хотелось, чтобы проект "Молодость" передал дух города, его неповторимую ауру. Кроме этого, важно подчеркнуть, что Дзержинск – город молодой, ему не исполнилось еще и века. Но при этом он богат традициями, имеет героическую трудовую историю. Предлагаю общими усилиями создать летопись Дзержинска", - прокомментировал глава города Иван Носков.

Авторы проекта поставили перед собой задачу просветить молодое поколение в истории города с проекцией на современность, а также заглянуть в будущее Дзержинска, сохранив при этом историческое наследие и традиции. Уже заявлено участие в проекте известных краеведов и сотрудников муниципальных учреждений.

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Теги:
Архитектура Дзержинск История
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