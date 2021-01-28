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"Безопасность людей в период пандемии – на первом месте", - Юрий Лебедев

31 января 2021 09:32  [106] Политика

"Я с пониманием отношусь к тому, что у людей могут быть вопросы, с уважением воспринимаю чужую точку зрения. Но здесь надо остановиться. Ведь самое главное – это, безусловно, здоровье людей, которое сейчас в опасности из-за угрозы распространения коронавируса", - прокомментировал призывы к участию в несанкционированных митингах Юрий Лебедев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области.

"У меня, как и у всех нижегородцев, тоже болеют близкие, умирают знакомые. И это происходит повсеместно – в нашей стране и во всем мире. И всегда безопасность, жизнь людей должна быть на первом месте. Именно поэтому, даже если бы мне предложили пойти на какой-то митинг, в сегодняшней ситуации я бы на него не пошел. И это должно быть совершенно очевидно для каждого нижегородца. Сейчас для нас главное – выйти из этой ситуации с пандемией", - добавил он.

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Теги:
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