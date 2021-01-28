Ледяной дождь прогнозируется в Нижегородской области 31 января Общество

Ледяной дождь прогнозируется в Нижегородской области 31 января

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Ледяной дождь прогнозируется в Нижегородской области 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В частности, днём 31 января местами по области, и в Нижнем Новгороде в частности, ожидаеются сильный снег и ледяной дождь.

Согласно информации, порывы южного, юго-западного ветра возможны до 15-18 м/с.

Отмечается, что такая погода может сохраниться в ночь и в первую половину 1 февраля.