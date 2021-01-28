Запись в первые классы на учебный год 2021-2022 перенесена на 1 апреля Общество

Запись в первые классы на учебный год 2021-2022 перенесена на 1 апреля

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Запись в первые классы на учебный год 2021-2022 перенесена с 1 февраля на 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, подписан соответствующий приказ министерства просвещения РФ.

Напомним, ранее в столице Приволжья документы на зачисление детей в первоклашки начинали принимать не позднее 1 февраля и завершали не позднее 30 июня.