Запись в первые классы на учебный год 2021-2022 перенесена на 1 апреля
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Запись в первые классы на учебный год 2021-2022 перенесена с 1 февраля на 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, подписан соответствующий приказ министерства просвещения РФ.
Напомним, ранее в столице Приволжья документы на зачисление детей в первоклашки начинали принимать не позднее 1 февраля и завершали не позднее 30 июня.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+