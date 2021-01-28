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Бизнес

"Правительство региона поможет нижегородским предприятиям выйти на международные рынки", - Глеб Никитин

31 января 2021 10:57  [33] Бизнес
автор фото: Александр Воложанин

автор фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин в рамках рабочего визита в городской округ Сокольский побывал на предприятии по производству флизелиновых обоев – ООО "Лоймина". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, продукция компании поставляется как в регионы страны, так активно экспортируется в страны СНГ, Азербайджан, Китай, Саудовскую Аравию.

"Предприятие названо в честь реки, протекающей неподалеку. При этом многие думают, что это какое-то иностранное слово. Такое название оказалось символичным", - обратил внимание Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году объёмы производства предприятия возросли примерно 60%. Оно является главным налогоплательщиком округа.

"Обязательно будем помогать нашим предприятиям с выходом на международные рынки, поиском новых партнеров. Есть для этого ресурсы в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Здесь собственники готовы увеличивать загрузку производства, и это будет залогом стабильного развития всего округа", - заверил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что губернатор также побывал в Сокольской ЦРБ.

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Теги:
Промышленность Экспорт
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