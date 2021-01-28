Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Еще 464 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 31 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зафиксировано 472 новых случая инфицирования COVID-19. В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 84 436 человек, в том числе активных случаев зарегистрировано 5 701 (вчера - 5 742).

При этом 76 617 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны 494 человека.

За последние сутки 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 118.

Напомним, что сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, согласно которым разрешенное число зрителей на спортивных соревнованиях увеличено до 100 человек.

До этого изменения в указ вносились 25 января. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах , а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.