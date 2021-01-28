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Дорогу к селу Хохлома Нижегородской области отремонтируют в 2021 году

31 января 2021 12:15  [49] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил село Хохлома в Ковернинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, в рабочую поездку глава регионе отправился в связи с обращениями жителей о состоянии Хохломской средней школы.

"Здание очень интересное, но явно нуждается в ремонте", - прокомментировал Глеб Никитин.

Отмечается, что в областной программе капремонта образовательных организаций уже заложили средства на отдельные виды работ. Губернатор поручил их расширить и провести в более ранние сроки.

Также Глеб Никитин дал поручение по ремонту дороги, которая ведёт к селу. Он лично оценил качество дорожного покрытия.

"Часть дороги находится в очень плохом состоянии. Планировали отремонтировать ее в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2022 году, но с учётом ситуации перенесем задачу на этот год", - заявил Глеб Никитин.

Часть дороги уже была отремонтирована ранее. В 2021 году губернатор поручил заместителю губернатора Сергею Морозову организовать работы по ремонту участка протяжённостью свыше 8 км.

Напомним, 5,5 км дороги, соединяющей деревни Бутавка, Хохлома и Ермилово, отремонтировали в Ковернинском районе благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.

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Теги:
Глеб Никитин Дороги Школы
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