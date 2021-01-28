Инновационные технологии планируется применять в Нижегородской области для людей с ОВЗ Общество

фото: РИК НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Инновационные технологии планируется применять в Нижегородской области для людей с ОВЗ. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Согласно информации, в Нижнем Новгороде в рамках партийного проекта "Единая страна - доступная среда" партии "Единая Россия" и стратегической инициативы "Новое качество жизни для людей с ОВЗ" состоялся круглый стол на тему "Внедрение инновационных механизмов протезирования".

В мероприятии приняли участие представители регионального министерства здравоохранения, Фонда социального страхования, Главного бюро медико-социальной экспертизы области, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Общественной палаты Нижегородской области. Специалисты обсудили вопросы обеспечения людей с ограничениями по здоровью функциональными современными протезами и повышения качества жизни их пользователей. Прежде всего, речь шла о помощи детям и подросткам.

Участникам рассказали о разработках средств реабилитации российского разработчика "Моторика", который является резидентом инновационного центра "Сколково". Компания развивает производство активных тяговых протезов кисти и бионических протезов верхних конечностей, прошедших необходимую сертификацию и апробацию. Важно, что протезы можно устанавливать детям с трехлетнего возраста.

Представитель компании Руслан Садыков пояснил, что отличительными средствами реабилитации являются уникальные детские протезы кисти, работающие без электроники, за счет движения лучезапястного сустава. Ребенок двигает лучезапястным суставом или локтевым вверх-вниз, протез делает хватательные движения. Такие протезы нужны при врожденных особенностях или полученных травмах, когда сохранилась кисть, но нет нескольких или всех пальцев. Технология изготовления включает в себя трехмерное сканирование и печать, полностью индивидуальный дизайн и конструкция. Каждое устройство модифицируется под характер травмы и анатомические особенности пациента. Процесс социализации и реабилитации начинается с первых дней пользования.

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Карпова предложила информировать население через медицинский персонал.

"Важно донести информацию о наличии высокотехнологичных протезов непосредственно человеку с ограниченными возможностями здоровья через медицинские учреждения", - подчеркнула Галина Карпова.

Также участники обсудили возможность обучения нижегородских специалистов для помощи в реабилитации после установки функциональных протезов.

"Функциональное протезирование не просто прячет травмированную конечность, а улучшает качество жизни людей, дает новые возможности, уверенность. И очень важно, что их можно устанавливать детям с раннего возраста, это положительно влияет на их физическое и психологическое развитие. Очень часто дети, которым установили протез кисти или предплечья, думают, что стали беспомощны или их не примет общество, с ними не станут играть ровесники. Новые протезы создаются со всевозможными гаджетами, а графику выбирают сами дети. Очень надеюсь, что у нижегородцев появится больше возможностей в получении таких современных средств реабилитации", - отметила в завершении встречи региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина.