Образовательные возможности для нижегородцев с ОВЗ планируется расширить Общество

автор фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Образовательные возможности для людей с особенностями здоровья планируется расширить в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе совещания по вопросу профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие он провёл в Сокольском техникуме индустрии сервиса и предпринимательства.

По словам главы региона, в настоящее время одной из важных задач является синхронизация потребностей реального сектора экономики с подготовкой кадров в техникумах и колледжах. В итоге должен быть минимальный разрыв между этими позициями.

"Даже самый перспективный инвестиционный проект потеряет смысл, если не будет обеспечен необходимыми человеческими ресурсами. Но наша цель - не только восполнить кадровую потребность экономики региона, но и помогать развитию территорий, чтобы уменьшался отток населения из районов. Кроме того, важно оказание социальной поддержки", - прокомментировал Глеб Никитин.

Так, на одном из предприятий городского округа Сокольский открыты вакансии швеи. При этом в регионе и в округе, в частности, есть все возможности для обучения таких специалистов. Губернатор обратил внимание, что такое взаимовыгодное сотрудничество образовательных организаций и предприятий является одним из ключевых факторов успешного развития экономики региона.

"Обязательно будем расширять образовательные возможности для людей с особенностями здоровья. Таких ребят в регионе немало, многие остались без попечения родителей и нуждаются в постоянной психологической поддержке. Профподготовка – важная часть выстраивания такой системы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также в ходе встречи были подняты вопросы изменения региональных актов, которые регламентируют обучение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.