Облик Ивановского съезда в Нижегородском кремле приведут к историческому Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Облик Ивановского съезда в Нижегородском кремле приведут к историческому. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, проведение реконструкции приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, дороги длиной 464,22 м. отремонтируют от корпуса №6 (филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина – Арсенал) до Ивановской башни.

Согласно техзаданию, будет уложено усовершенствованное дорожное покрытие из брусчатки, тротуары замостят гранитной плиткой. Кроме того, замене подлежат ливневая канализация и система освещения. По правой стороне заменят ограждение. На повороте обустроят смотровую площадку.

Движение на время проведения всех работ будет закрыто. Ремонт необходимо завершить до 30 июня 2021 года.

Конкурс на выполнение работ уже объявлен. Договор должны заключить в марте 2021 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 146,5 млн рублей.

Напомним, в этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие. Центральная часть подготовки к празднованию юбилея – масштабная инфраструктурная программа "Город 800". В ее рамках благоустраиваются парки, площади, набережные, реставрируются здания, имеющие статус ОКН, строятся объекты транспортной инфраструктуры. Благоустройство одного из главных символов Нижнего Новгорода – Нижегородского кремля – проходит в рамках направления "Символы 800" инфраструктурной программы "Город 800".