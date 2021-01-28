Кровлю дома в Сеченове отремонтировали после вмешательства ГЖИ Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Кровлю дома в Сеченове отремонтировали после вмешательства Госжилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, внеплановую проверку в доме на ул. Советская, 37провели в связи с поступившей в адрес инспекции жалобе. В итоге было выявлено неудовлетворительное состояние крыши — множество трещин мягкого покрытия.

По требованию ГЖИ управляющая компания – "Сеченовское ЖКХ" - провела срочный ремонт покрытия.

"Ремонт и содержание общедомового имущества – это обязанность управляющей компании. Именно туда следует обращаться в первую очередь, если жильцы столкнулись с подобными проблемами. Если организация не выполняет свои обязанности, можно обратиться в Госжилинспекцию любым удобным способом", - уточнил руководитель ГЖИ Нижегородской области Игорь Сербул.

Способы обращения в ГЖИ:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru

- по телефону горячей линии: 8(831)430-79-19

- лично подать письменное обращение в Госжилинспекцию по месту жительства;

- на электронную почту Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приемную на сайте инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф