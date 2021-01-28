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Общество

Более 18 тысяч судебных приказов получили должники Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду

01 февраля 2021 09:16  [60] Общество

Более 18 тысяч судебных приказов получили должники Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

"В прошлом году мы провели с неплательщиками масштабную информационную работу о необходимости оперативного погашения заложенности. Обзвон по телефону, СМС-информирование, направление писем о задолженности - это лишь небольшой перечень наших досудебных мероприятий. Если же долг так и оставался не оплаченным, то мы были вынуждены приступить к претензионно-исковой работе", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

На основании решения суда должники обязаны были оплачивать не только сам долг, но и госпошлину. Если же судебный приказ направлялся в службу судебных приставов (ССП), то с неплательщика взыскивался исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга. В итоге сумма, которую оплачивал должник, увеличивалась в 1,5 – 2 раза.

Компания в соответствии с российским законодательством направляет в налоговые органы регулярные запросы о предоставлении сведений обо всех счетах, имеющихся у должника, в отношении которого вынесен исполнительный документ. За прошедший год было произведено порядка 7 тысяч запросов в налоговую службу. На основании полученных сведений банковские счета неплательщиков блокируются, а денежные средства списываются в счет погашения долга.

Кроме этого, Нижегородский филиал "Энергосбыт Плюс" направляет официальные письма в адрес ССП с требованием о наложении запрета неплательщику на любые регистрационные действия с недвижимостью, находящейся в его собственности, включая запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в данной жилплощади.

"Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда должник обращается к нам за предоставлением рассрочки платежа. Однако, если документы уже направлены в суд или вынесен исполнительный документ, мы уже не сможем помочь в решении вопроса. Чтобы жители не оказали в подобной ситуации, рекомендуем им вовремя платить за тепло и горячую воду и не копить долги", - подчеркнул Александр Бобров.

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Теги:
Долги Отопительный сезон Т Плюс
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