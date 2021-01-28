Прокуратура требует лишить больного шизофренией нижегородца права на владение оружием. Об этом сообщили в прокуратуре региона 1 февраля 2021 года.
Установлено, что у 51-летнего мужчины это право действует до 2023 года. При этом, с 2017 года он находится на динамическом диспансерном наблюдении с диагнозом "ограниченное шизофреническое расстройство", что запрещает ему владеть оружием.
В связи с этим прокуратурой Ленинского района направлено административное заявление в суд. Пока дело находится на рассмотрении.
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