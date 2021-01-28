Отопление и свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отопление и свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

С 9:00 центральное отопление отключено в Ленинском районе на ул. Голубева в домах № 3, 4. Подачу тепла планируется возобновить в 15:00.

С 10:00 теплоснабжение прекращено в доме №14 по ул. Яблоневой в Нижегородском районе. Тепло дадут к 14:00.

Также в домах № 3 и 5 по ул. Мокроусова и № 3 по ул. Светлоярская в Сормовском районе с 11:00 до 17:00 будет отключено электричество.