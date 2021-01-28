Строительные леса обрушились на дорогу в центре Нижнего Новгорода Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Строительные леса обрушились на дорогу в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте вчера вечером, 31 января.

Известно, что леса были установлены на доме № 49 по ул.Пискунова. Рядом находится университет водного транспорта.

В результате произошедшего никто не пострадал. Добавим, что накануне была очень ветреная погода. Не исключено, что этот фактор также мог повлиять на падение лесов.