Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 1 по 7 февраля 2021 года Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 1 по 7 февраля

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

2 февраля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

3 февраля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

4 февраля - спектакль по пьесе Алексея Житковского "Горка" (16+);

5 февраля - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка"(16+);

6 февраля - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

7 февраля - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького

2 февраля - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

3 февраля - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);

4 февраля - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+);

5 февраля – спектакль по пьесе Нины Садур "Смертники"- "Мальчики" (16+);

6 февраля – спектакль по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваши дома! " – "Верона. Послесловие" (16+);

7 февраля – спектакль по произведению Николая Носова - "Незнайка учится" (6+);

спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя

5,6 февраля - спектакль по сказке "Бременские музыканты" (6+);

6,7 февраля - спектакль по новелле Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (12+);

Нижегородский государственный академический театр кукол:

5 февраля - спектакль по сказке Ханса Кристиана Андерсена "Дики лебеди" (6+);

6 февраля - спектакль по сказке Петра Ершова "Конек-горбунок" (6+);

7 февраля - спектакль по сказке Самуила Маршака "Теремок" (6+).

Детский театр "Вера":

5 февраля - спектакль по пьесе Николая Гоголя "Ревизор" (12+);

6 февраля – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

7 февраля - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

7 февраля - мюзикл "Донна Люция, или Здрасьте, я ваша тетя!" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича

1 февраля - абонемент №24 "Инструменты и лица оркестра"(6+);

5 февраля - абонемент №7 "Музыкальная мансарда" (6+);

7 февраля - абонемент №14 "Литературная гостиная" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

4 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),программа "Розетта" (12+),Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

5 февраля - программа "Космическая книга странствий" (6+),программа "Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), программа "Звездное небо Нижнего" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

6 февраля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+),программа "Парад планет" (6+), лекция "Волшебница Луна" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+),лекция "Звездное небо зимы" (6+);

7 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+),программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о космонавтах" (6+); обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Рассвет космической эры" (12+), лекция "Небо нашего города"(12+); программа "Естественный отбор" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+) , экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+).