Жители "Окского берега" остались без электричества Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Жители в ЖК "Окский берег" остались без электричества накануне вечером, 31 января 2021 года. Об этом жильцы комплекса сообщили в Instagram губернатора региона Глеба Никитина.

"Беспокоит житель Окского берега. У нас постоянно проблемы то с водой, то с электричеством. Сегодня ночью отключили электричество, весь ОБ в темноте. Так мало того, что в темноте, так еще и в холоде. Без нормального электричества котлы не работают! Помогите решить эту проблему", - обратился один из подписчиков.

"Обратите, пожалуйста, внимание на ЖК Окский Берег. Периодические аварии и перебои с электричеством, как только наступает плохая погода. Это очень критично для жителей квартир, отопление которых производится за счет газовых котлов, которые работают от сети. С 23:00 вчерашнего дня и примерно до 8:30 сегодняшнего утра у большинства в ЖК квартиры не отапливались. У многих семей маленькие дети. Из-за скачков напряжения может перегореть и другая техника. Сегодняшний случай далеко не единичный", - рассказала еще одна подписчица под ником starksi11.



В ответ на обращения людей с аккаунта Нижегородской администрации в Instagram губернатора сообщили, что из-за сложных погодных условий (ледяной дождь, метель, налипание льда на провода) произошла авария на высоковольтной линии. На место ночью были направлены ремонтные бригады, ориентировочный срок окончания работ сегодня, 1 февраля, в 12:30.

Напомним, отопление и свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода, помимо аварии в ЖК "Окский берег".