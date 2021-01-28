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Общество

Станцию метро "Горьковская" закрывали 31 января из-за ремонта путей, - мэрия

01 февраля 2021 12:35  [72] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Станцию "Горьковская" нижегородского метрополитена закрывали 31 января из-за ремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на МП "Нижегородское метро".

"Как рассказали на предприятии, в декабре 2020 года специалистами службы путей и тоннельных сооружений при проведении инструментальных измерений с применением дефектоскопа был выявлен скрытый внутренний дефект в крестовине съезда на станции метро "Горьковская". Развитие этого дефекта показало необходимость замены узла верхнего строения", - говорится в релизе администрации города.

Поясняется, что участок с дефектом находится за пределами пассажирского движения и опасности для пассажиров не представлял, однако он мог повлиять на оборот подвижного состава и повлечь сбой в работе метрополитена.

Для ремонта станцию пришлось закрыть в субботу ночью, а в воскресенье в 16:00 движение поездов было возобновлено.

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Теги:
Метро Транспорт
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