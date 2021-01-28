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Происшествия

Задержали еще одного сотрудника нижегородского ГУФСИН

01 февраля 2021 13:17  [119] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Задержали еще одного сотрудника ГУФСИН России по Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК 1 февраля 2021 года.

Первый заместитель начальника регионального управления ГУФСИН по Нижегородской области Станислав Телегин подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году, когда он был начальником оперативного управления ГУФСИН, он потребовал от находящегося в его подчинении сотрудника купить за свой счет кондиционер - для установки в служебном кабинете. В итоге у Станислава Телегина появился кондиционер в кабинете здания по ул. Артельной.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят его на причастность к другим преступлениям. Сейчас он под домашним арестом.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, в декабре прошлого года суд изменил меру пресечения троим сотрудникам ГУФСИН по Нижегородской области, включая заместителя руководителя ведомства. Теперь им запрещено совершать определённые действия, тогда как раньше они находились под домашним арестом.

В ноябре суд отправил под домашний арест заместителя начальника ГУФСИН по Нижегородской области Дмитрия Тарасова, подозреваемого в мошенничестве. Дмитрий Тарасов был задержан оперативниками регионального УФСБ совместно с главным инженером Дмитрием Муратовым в ходе обысков на работе 13 ноября. Они подозреваются в организации поборов с подчиненных им руководителей колоний.

Ранее по подозрению в организации преступной схемы по обиранию своих же коллег был задержан заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Виталий Гудков. В сентябре этого года его также отправили под домашний арест.

Также главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области оказались причастны к поборам своих подчиненных: арестовали другого заместителя начальника регионального ГУФСИН, полковника внутренней службы Евгения Сычева. Арестованный подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу выступил и начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин.

Следователи полагают, что Сычев и Вахонин выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма "откатов" варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

Добавим, что несколько дней назад в ведомстве произошли серьезные кадровые изменения. Виктор Брант стал начальником ГУФСИН по Нижегородской области. До этого он руководил ГУФСИН по Челябинской области. Предыдущий руководитель нижегородского управления – Николай Теущаков, был отправлен в отставку в ноябре прошлого года.

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Теги:
Следственное управление Уголовное дело ФСИН
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