Эксперт рассказал об ожидаемом весеннем уровне заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов рассказал "Известиям" об ожидаемом уровне заболеваемости коронавирусом весной 2021 года.

По мнению эксперта, подъема заболеваемости COVID-19 весной этого года не будет. Он объяснил, что осенью 2020 года была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. Летом ожидается традиционная низкая заболеваемость.

Профессор при этом отмечает, что без коллективного иммунитета к осени вновь ожидается рост заболеваемости.

"Если мы к осени не сформируем коллективный иммунитет и не будем вакцинироваться, не будем соблюдать масочно-перчаточный режим, придерживаться социальной дистанции и прочих санитарно-гигиенических мероприятий, то у нас будет осенний подъем", - объяснил Александр Горелов.

По его словам, коллективный иммунитет появится, когда 60% непереболевшего взрослого населения будут провакцинированы.

"Вирус никуда не ушел, он рядом с нами. Если мы быстро привьем 60% здорового взрослого населения, то победим инфекцию", - высказал свое мнение специалист.