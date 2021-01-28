Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2021 14:30  [20] Участок Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют с 4 февраля под строительство развязки
01 февраля 2021 13:51  [129] Минздрав предложил нижегородкам пройти бесплатное обследование у онкогинекологов
01 февраля 2021 13:27  [113] Эксперт рассказал об ожидаемом весеннем уровне заболеваемости COVID-19
01 февраля 2021 12:42  [120] Глеб Никитин проверил реализацию региональный программы капремонта школ
01 февраля 2021 12:35  [120] Станцию метро "Горьковская" закрывали 31 января из-за ремонта путей, - мэрия
01 февраля 2021 12:10  [198] Жители "Окского берега" остались без электричества
01 февраля 2021 12:05  [773] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
01 февраля 2021 11:33  [277] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 февраля
01 февраля 2021 10:54  [225] Жительница Дзержинска зарегистрировала чужого ребенка как своего
01 февраля 2021 10:33  [309] Отопление и свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода
Общество

Эксперт рассказал об ожидаемом весеннем уровне заболеваемости COVID-19

01 февраля 2021 13:27  [113] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов рассказал "Известиям" об ожидаемом уровне заболеваемости коронавирусом весной 2021 года.

По мнению эксперта, подъема заболеваемости COVID-19 весной этого года не будет. Он объяснил, что осенью 2020 года была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. Летом ожидается традиционная низкая заболеваемость.

Профессор при этом отмечает, что без коллективного иммунитета к осени вновь ожидается рост заболеваемости.

"Если мы к осени не сформируем коллективный иммунитет и не будем вакцинироваться, не будем соблюдать масочно-перчаточный режим, придерживаться социальной дистанции и прочих санитарно-гигиенических мероприятий, то у нас будет осенний подъем", - объяснил Александр Горелов.

По его словам, коллективный иммунитет появится, когда 60% непереболевшего взрослого населения будут провакцинированы.

"Вирус никуда не ушел, он рядом с нами. Если мы быстро привьем 60% здорового взрослого населения, то победим инфекцию", - высказал свое мнение специалист.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph