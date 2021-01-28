Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Проездные стали бессрочными
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Последние новости рубрики Экономика
01 февраля 2021 13:37  [76] Чистая прибыль банка "Открытие" в 2020 году выросла до 81,5 млрд рублей
30 января 2021 20:42  [381] Племзавод им. Ленина в Ковернинском районе планирует расширение производства
29 января 2021 18:37  [563] Нижегородские власти читают, что в регионе можно снизить цену на яйца
29 января 2021 15:05  [425] Конкурс на обслуживание семи маршрутов объявлен в Нижнем Новгороде
27 января 2021 11:36  [480] Дума Нижнего Новгорода одобрила январские изменения в бюджет города
26 января 2021 11:20  [832] Муниципальный долг Нижнего Новгорода планируется уменьшить на 221 млн рублей
25 января 2021 11:45  [615] Инвесторы не проявляют инициативу для развития Сормовского парка
23 января 2021 13:18  [588] Сливочное масло в Нижегородской области подешевело на 1,4%
22 января 2021 17:11  [1447] "НЛТ" в 2021 году построит в Нижнем Новгороде логистический хаб за 1,5 млрд рублей
20 января 2021 17:42  [551] Собственные доходы Нижнего Новгорода впервые с 2008 года исполнены в полном объеме
Экономика

Чистая прибыль банка "Открытие" в 2020 году выросла до 81,5 млрд рублей

01 февраля 2021 13:37  [76] Экономика

Чистая прибыль банка "Открытие" за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году (47,2 млрд рублей). Такие финасовые итоги подвели в "Открытии".

Положительное влияние на финансовый результат оказали рост кредитного портфеля и его доли в структуре активов банка, изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний.

По итогам 2020 года активы банка "Открытие" выросли на 268 млрд рублей (+12%) до 2,6 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2020 году увеличился на 273 млрд рублей (+15% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 56% на 1 января 2021 года (против 50% на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц вырос в 2020 году на 153 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+9% без учета валютной переоценки). Объем выданных в 2020 году корпоративных кредитов составил 1 192 млрд рублей, что на 27% выше, чем за 2019 год; объем выданных кредитов клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 160 млрд рублей (+13% по сравнению с прошлым годом).

Кредитный портфель физических лиц вырос в 2020 году на 120 млрд рублей (+32% без учета валютной переоценки) до 495 млрд рублей. За 2020 год банк выдал более 280 млрд рублей розничных кредитов, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом.

Портфель ценных бумаг банка по итогам 2020 года сократился на 128 млрд рублей и составил 671 млрд рублей или 26% от активов банка. Сокращение обусловлено выбытием непрофильных активов.

Общий объем средств клиентов по итогам 2020 года увеличился на 173 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+7% без учета валютной переоценки). При этом средства юридических лиц выросли на 110 млрд до 941 млрд рублей (+10% без учета валютной переоценки). Средства частных клиентов увеличились на 64 млрд до 970 млрд рублей (+3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов доля текущих счетов составила 39% (27% на конец 2019), что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования.

Чистая прибыль банка "Открытие" в 2020 году выросла на 73% до 81,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход, ключевой источник операционного дохода банка, увеличился по итогам 2020 года на 6% до 63 млрд рублей. При этом по итогам второго полугодия 2020 года рост чистого процентного дохода составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Чистый комиссионный доход банка по итогам 2020 года составил 25 млрд рублей, что сопоставимо с итогом 2019 года, несмотря на снижение в первом полугодии 2020 года.

По итогам 2020 года банк показал восстановление резервов в сумме 21 млрд рублей в связи с погашением проблемной задолженности крупными корпоративными клиентами.

В 2020 году банк получил дивиденды от дочерних компаний в размере 17 млрд рублей.

Операционные расходы за 2020 год составили 66 млрд рублей, что на 2% ниже показателя предыдущего года (67 млрд рублей).

Регуляторный капитал банка за 2020 год вырос на 24 млрд рублей (+8%) до 336 млрд рублей за счет положительного финансового результата.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 января 2021 года Н1.0 составил 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 128% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).

СПРАВКА:

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие Финансовые итоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph