Минздрав предложил нижегородкам пройти бесплатное обследование у онкогинекологов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Минздрав предложил нижегородкам пройти бесплатное обследование у онкогинекологов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

4 февраля, во всемирный день борьбы против рака, в Нижегородской области стартует месячник по раннему выявлению и профилактике онкозаболеваний.

С этого дня женщины в возрасте от 25 до 45 лет смогут бесплатно пройти обследование шейки маки и получить консультацию врача. При необходимости пациенткам будут назначены дополнительные обследования.

Время проведения акции: с 7:30 до 19:30. Запись по телефону call-центра: (831) 282-00-01, ежедневно с 9:00 до 18:00. Необходимо назвать оператору кодовое слово: "Акция 04".

А с 8 по 12 февраля жительниц региона приглашают на бесплатные профилактические осмотры молочной железы. Женщинам в возрасте от 40 лет будет выполнена маммография. При необходимости будет назначена консультация онколога-маммолога.

Запись пациентов также - по телефону call-центра: (831) 282-00-01, ежедневно с 9:00 до 18:00. Необходимо назвать оператору кодовое слово: "Акция 08".

Борьба с онкологическими заболеваниями – один из ключевых проектов национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.