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Общество

Медвежата впервые родились в балахнинском зоопарке

01 февраля 2021 15:07  [84] Общество
Медведь после переезда в новый дом

Медведь после переезда в новый дом

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Медвежата впервые родились в зоопарке "Маленькая страна" в Балахне. Об этом сообщается в соцсети Instagram.

Родителями стали медведи Маша и Миша, которых перевезли туда осенью из нижегородского зоопарка "Мишутка".

Свое потомство медведица пока не показывает, рассказали сотрудники зоопарка. По их словам, Маша устроила для малышей гнездо из сена и веток. Понять, что детенышей двое, специалисты смогли только по голосам.

"Точно дату рождения определить трудно. Скорее всего, это новогодний подарок", - рассказала директор зоопарка Евгения Голоктионова.

Медведица ждала потомство уже во время переезда. Как отмечают специалисты, переселение на самочувствии животного никак не сказалось.

Сразу после родов медведица легла в спячку.

Первое появление медвежат на публике ожидается весной, когда медведи выйдут из спячки. Только тогда можно будет рассмотреть малышей, определить их пол и дать имена.

К осени подросших медвежат планируется выпустить в один из нижегородских заповедников. 

Напомним, подобный опыт уже есть. Так, например, в июле 2019 года троих медвежат из нижегородского зоопарка "Мишутка" выпустили в Керженский заповедник. Сначала малыши жили в клетке, привыкая к новым запахам и обстановке, питались обычным для себя кормом. Затем двери клетки открылись, и медвежат постепенно начали обучать жить самостоятельно.

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Теги:
Балахна Животные
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