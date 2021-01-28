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Происшествия

Бешеную собаку выявили в Починковском районе

01 февраля 2021 16:12  [95] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Бешеную собаку выявили в Починковском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий 1 февраля 2021 года.

По результатам лабораторных исследований на базе ГБУ НО "Облветлаборатория" в пробах, отобранных от собаки в д. Алексеевка, установлено бешенство.

Очаг заболевания ликвидируют.

Обо всех случаях падежа животных нужно информировать управление Россельхознадзора по телефону "горячей линии" по тел. (831) 435-51-59 с 09:00 до 18:00.

Напомним, несколько дней назад бешенство собаки было обнаружено в Кстовском районе.

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Теги:
Бешенство Животные Россельхознадзор
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