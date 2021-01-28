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Соцсети с 1 февраля будут блокировать контент с матом и призывами к массовым беспорядкам

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Закон, в соответствии с которым социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию, вступает в силу в России с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

При выявлении противоправного контента, социальные сети должны ограничить доступ к нему. Если сами они оценить противоправность контента не могут, его следует направить в Роскомнадзор. Последний примет решение о блокировке.

При этом пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение. Однако, закон касается именно владельцев соцсетей.

Какую информацию необходимо блокировать?

В соответствии с законом среди информации, которая подлежит блокировке, в частности:
• материалы, содержащие нецензурную брань;
• реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
• оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности;
• информация, выражающая "явное неуважение" к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти;
• призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;
• информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям;
• информация, содержащая призывы к экстремизму, терроризму, пропагандирующая культ насилия;
• детская порнография;
• информация о способах изготовления и употребления наркотиков;
• информация, склоняющая детей "к совершению опасных для жизни незаконных действий";
• способы совершения самоубийства и призывы к нему.

В случае, если контент не будет удален, то владельца сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных материалов ждут штрафы.

Для граждан такой штраф составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 400 тысяч рублей, для юридических лиц - до 4 млн рублей.

При повторном нарушении штраф возрастет. Для физических лиц его размер будет достигать 200 тысяч рублей, для должностных лиц - 800 тысяч рублей, минимальная планка для юридических лиц составит 4 млн рублей.

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Теги:
Роскомнадзор Социальные сети Штраф
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