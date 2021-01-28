Отопление в Чкаловске восстановлено по требованию прокуратуры Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Отопление в Чкаловске восстановлено по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 февраля 2021 года.

Ранее местные жители пожаловались на холод в квартирах.

Установлено, что в конце 2020 года и в январе 2021 года температура теплоносителя на выходе из котельной муниципальной теплоснабжающей организации систематически занижалась.

В нескольких многоквартирных домах температура поднималась только до 13-17º при норме 18–20º.

Глава администрации Чкаловска получил представление от прокуроров. После этого была установлена и введена в эксплуатацию дополнительная автоматизированная блочно-модульная котельная. Одного из работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора теплоснабжающей организации прокуратура района возбудила административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ.

В результате, удалось повысить качество поставляемого населению отопления.

Отметим, что это уже не первый случай, когда была организована проверка. В декабре прошлого года, теплоснабжение в Чкаловске также было восстановлено только по требованию прокуратуры. Ранее подтвердились факты снижения температурного режима теплоносителя на выходе из котельной, обеспечивающей отоплением более 4 тысяч жителей города.

Несколько дней назад стало известно, что "Теплоэнерго" построит новую котельную в Чкаловске.