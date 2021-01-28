"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2021 10:05  [56] Отопление в Чкаловске восстановлено по требованию прокуратуры
01 февраля 2021 18:59  [291] Нижний сегодня: главные события дня
01 февраля 2021 18:54  [250] Число уникальных пользователей регионального портала госуслуг в 2020 году достигло 1,76 млн человек
01 февраля 2021 17:58  [4135] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 1 февраля)
01 февраля 2021 17:45  [312] Детская поликлиника №19 Нижнего Новгорода получила новое высокотехнологичное оборудование
01 февраля 2021 17:33  [272] Первая партия батареек, собранных нижегородскими школами, доставлена на переработку в Челябинск
01 февраля 2021 16:50  [379] Соцсети с 1 февраля будут блокировать контент с матом и призывами к массовым беспорядкам
01 февраля 2021 15:39  [346] Эксперты рассказали, как не стать жертвой обмана с "ковидными паспортами"
01 февраля 2021 15:11  [318] "Сотрудники" водоканала навязывают нижегородцам проверку труб и покупку фильтров для воды
01 февраля 2021 15:07  [320] Медвежата впервые родились в балахнинском зоопарке
Общество

Отопление в Чкаловске восстановлено по требованию прокуратуры

02 февраля 2021 10:05  [56] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Отопление в Чкаловске восстановлено по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 февраля 2021 года.

Ранее местные жители пожаловались на холод в квартирах.

Установлено, что в конце 2020 года и в январе 2021 года температура теплоносителя на выходе из котельной муниципальной теплоснабжающей организации систематически занижалась.

В нескольких многоквартирных домах температура поднималась только до 13-17º при норме 18–20º.

Глава администрации Чкаловска получил представление от прокуроров. После этого была установлена и введена в эксплуатацию дополнительная автоматизированная блочно-модульная котельная. Одного из работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора теплоснабжающей организации прокуратура района возбудила административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ.

В результате, удалось повысить качество поставляемого населению отопления.

Отметим, что это уже не первый случай, когда была организована проверка. В декабре прошлого года, теплоснабжение в Чкаловске также было восстановлено только по требованию прокуратуры. Ранее подтвердились факты снижения температурного режима теплоносителя на выходе из котельной, обеспечивающей отоплением более 4 тысяч жителей города.

Несколько дней назад стало известно, что "Теплоэнерго" построит новую котельную в Чкаловске.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Прокуратура Чкаловск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph