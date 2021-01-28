Сразу несколько домов в Нижегородской области строятся незаконно Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сразу несколько домов в Нижегородской области строятся незаконно. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 2 февраля 2021 года по итогам проверки.

К примеру, на Бору застройщик жилого комплекса представил подложные документы на выполнение технических условий на газоснабжение.



Прокуратурой Воротынского района установлено, что муниципалитет выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию дома при отсутствии проектной документации.

В Шарангском районе застройщику выданы разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов в д. Б. Рейчваж без заключения органа госстройнадзора.

Материалы проверки направлены в следственные органы, на основании которых возбуждены и расследуются уголовные дела ч.3.ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Напомним, ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в новом микрорайоне "Серебряный" на Бору из-за проблем с газопроводом.