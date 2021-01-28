Пять домов в Приокском районе Нижнего Новгорода остались без света

Пять домов в Приокском районе Нижнего Новгорода временно остались без света 2 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Электроснабжение было приостановлено в 9:00 из-за проведения плановых работ на сетях.
Под отключение попали: дома № 212а по пр.Гагарина, № 8 и 12 по ул. Шапошникова и № 1 и 3 по ул. Петровского.
На пр. Гагарина электроснабжение возобновится к 16:00, на других улицах - к 17:00.
Напомним, что накануне плановые работы проводились на системах электро- и теплоснабжения в трех районах Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+