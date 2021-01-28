Нижегородское "Торпедо" одержало победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское "Торпедо" одержало победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 1 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Матч проходил на домашнем льду ХК "Торпедо" - в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет был открыт только в третьем периоде в заключительные восемь минут игры. Шайбы в ворота соперника забросили Крис Уайдмэн (52:08), Крис Терри (54:41) и Джордан Шварц (56:18).

"Игра получилась не самая лучшая, но моменты были хорошие. Оборона играла хорошо, а в нужный момент нас выручил Андрей Тихомиров. Нулевой счет дал нам возможность в третьем периоде забросить эти шайбы и вырвать победу. В следующей игре нам нужно действовать лучше, чтобы добиться успешного результата", - сказал по итогам матча главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

Отмечается, что победа в матче позволила "Торпедо" обойти в таблице Восточной конференции "Барыс" и "Трактор" и догнать занимающий пятую строчку "Автомобилист".