Федеральные пособия по материнству и детству выросли с 1 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Федеральные пособия по материнству и детству выросли с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении Фонда социального страхования России.

Каковы размеры пособий

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности – 708 рублей 23 копейки.

Пособие по беременности и родам (100% от среднего заработка за предыдущие два года), но не более:

- 340 795 рублей – на 140 дней

- 379 743 рублей - на 156 дней

- 472 244,5 рублей - на 194 дня.

Минимальное пособие по беременности и родам в 2021 году при расчете из МРОТ (с 1 января) составляет:

- 58 878 рублей - на 140 дней

- 65 607 рублей - на 156 дней

- 81 580 рублей - на 194 дня.

Единовременное пособие при рождении ребенка теперь составляет 18 886 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не менее чем 7 082 рубля в месяц и не зависит от количества детей.

Максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году составляет 29 600 рублей.

Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет выплачиваются за прошедший месяц в текущем месяце в срок с 1 по 15 число.

Остальные пособия перечисляются в течение 10 календарных дней после передачи заявления в Фонд социального страхования.

Ранее сообщалось, что ббеременные нижегородки до 14 февраля должны перейти на дистанционную работу.