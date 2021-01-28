Победителей проекта "ВВЕРХ" наградили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Встреча с лидерами проекта "ВВЕРХ" партии "Единая Россия", которые проявили себя во время "пилотной" реализации проекта, прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в НРО партии.

Нижегородская область в 2020 году стала единственным "пилотным" регионом, где с мая по сентябрь проект прошел предварительное тестирование. Апробировали мобильное приложение на голосовании по поправкам в Конституцию и в ходе избирательных кампаний в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.

С декабря прошлого года работа приложения "ВВЕРХ" стартовала уже на территории 11 регионов России.

"Сегодня в проекте принимают участие депутаты всех уровней - от Государственной Думы до муниципалитетов и много просто заинтересованных нижегородцев. А на базе всех местных отделений созданы свои команды. Только за декабрь прошлого года в приложении зарегистрировались более двух тысяч человек. И сегодня в целом проект объединил уже более семи тысяч нижегородцев. Присоединиться к проекту могут как члены и сторонники партии, так и единомышленники "Единой России", - рассказал руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Всех участников проекта поблагодарил за работу заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России" Роман Любарский. Лидерами проекта по итогам "пилотной" реализации стали Мария Самоделкина, Денис Сорокин и Анастасия Ганина. Им были вручены благодарственные письма от губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина и ценные подарки.

"На самом деле не было ничего сложного, мы просто выполняли свою работу и получали за это баллы в проекте. Приложение максимально простое и прозрачное, не было никаких вопросов к его работе. Но самое главное, там интересные задания, мы очень втянулись в его работу", - отметила заведующая отделом Мухтоловского Дома культуры Ардатовского района Анастасия Ганина.

Главная цель проекта – содействовать внутрипартийному продвижению активистов и поддерживать их инициативы. Самые активные участники смогут войти в региональный и местные политические советы "Единой России", принять участие в кадровом проекте "ПолитСтартап" и образовательных модулях Высшей партийной школы, а также будут рекомендованы для рассмотрения на должности помощников депутатов.

Мобильное приложение "ВВЕРХ" можно скачать на сайте проекта, а также в официальных магазинах приложений для Android или iOS. Для всех начинающих пользователей доступна видеоинструкция, с которой можно ознакомиться после скачивания приложения.