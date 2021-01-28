Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2021 14:40  [34] Работу скорой помощи проверяют в Нижнем Новгороде
02 февраля 2021 14:00  [100] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 27 районах Нижегородской области
02 февраля 2021 13:52  [134] Еще три района Нижегородской области газифицируют в 2021 году
02 февраля 2021 13:29  [110] Нижневолжскую набережную начнут благоустраивать весной
02 февраля 2021 13:03  [101] Победителей проекта "ВВЕРХ" наградили в Нижнем Новгороде
02 февраля 2021 12:52  [151] Федеральные пособия по материнству и детству выросли с 1 февраля
02 февраля 2021 12:45  [151] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 2 февраля коронавирусом
02 февраля 2021 12:12  [451] Режим повышенной готовности ввели в Нижегородском районе
02 февраля 2021 12:01  [121] Курсы церковнославянского языка открылись при Нижегородской епархии
02 февраля 2021 10:55  [154] Пять домов в Приокском районе Нижнего Новгорода остались без света
Общество

Нижневолжскую набережную начнут благоустраивать весной

02 февраля 2021 13:29  [110] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижневолжскую набережную начнут благоустраивать весной. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

"Весной начнем благоустройство, а летом все уже будет готово. Появится новое озеленение, еще больше мест для отдыха, игровой комплекс, спортивная площадка, фонтан, туалеты, теневые навесы, навигация и новые павильоны для еды и напитков", - пообещал он.

Глава региона также добавил, что планируется расширение существующей велодорожки.

Кроме того, для торговых объектов появятся точки подключения к электросети, чтобы не использовать шумные генераторы. 

Напомним, благоустройство планируется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Речь идет об участке площадью 32,54 га от Благовещенской площади до набережной Гребного канала. Подрядчик (ООО "Инжиринг групп", Москва) должен выполнить все работы к 1 июля 2021 года. Их стоимость составит 150 млн рублей.

Нижневолжскую набережную предложено сделать более комфортной. В мае прошлого года дизайн-лаборатория "MISH Studio" (Москва) представила предварительную, а позднее - итоговую концепцию развития Нижневолжской набережной в рамках программы #Среда800. Разработчики предлагают высадить вдоль набережной большие деревья, а вдоль проезжей части – кусты. Также архитекторы запроектировали на набережной детскую площадку и сухой фонтан. Сцену у летнего кинотеатра предлагается использовать в свободное время для занятий танцами и йогой. На набережной, в случае реализации концепции, появится арт-объект "столица закатов". У катера "Герой" запланирована летняя сцена для выступления артистов. Зимой там можно будет заливать каток.

Архитектор Михаил Маслов тогда пояснил, что речь идет не о реконструкции набережной, а о ее модернизации. Часть набережной от Канавинского моста до Рыбного переулка благоустраивали в 2018 году, еще одну часть от Рыбного переулка до Георгиевского съезда – в 2013 году. Бетонные укрепления склона второй части находятся там с 1970 года.

Ранее сообщалось, что ООО фирма "Промсвет" подготовила проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов на набережной. Затем он был отправлен на доработку.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нижневолжская набережная
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph