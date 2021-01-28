Нижневолжскую набережную начнут благоустраивать весной Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижневолжскую набережную начнут благоустраивать весной. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

"Весной начнем благоустройство, а летом все уже будет готово. Появится новое озеленение, еще больше мест для отдыха, игровой комплекс, спортивная площадка, фонтан, туалеты, теневые навесы, навигация и новые павильоны для еды и напитков", - пообещал он.

Глава региона также добавил, что планируется расширение существующей велодорожки.

Кроме того, для торговых объектов появятся точки подключения к электросети, чтобы не использовать шумные генераторы.

Напомним, благоустройство планируется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Речь идет об участке площадью 32,54 га от Благовещенской площади до набережной Гребного канала. Подрядчик (ООО "Инжиринг групп", Москва) должен выполнить все работы к 1 июля 2021 года. Их стоимость составит 150 млн рублей.

Нижневолжскую набережную предложено сделать более комфортной. В мае прошлого года дизайн-лаборатория "MISH Studio" (Москва) представила предварительную, а позднее - итоговую концепцию развития Нижневолжской набережной в рамках программы #Среда800. Разработчики предлагают высадить вдоль набережной большие деревья, а вдоль проезжей части – кусты. Также архитекторы запроектировали на набережной детскую площадку и сухой фонтан. Сцену у летнего кинотеатра предлагается использовать в свободное время для занятий танцами и йогой. На набережной, в случае реализации концепции, появится арт-объект "столица закатов". У катера "Герой" запланирована летняя сцена для выступления артистов. Зимой там можно будет заливать каток.

Архитектор Михаил Маслов тогда пояснил, что речь идет не о реконструкции набережной, а о ее модернизации. Часть набережной от Канавинского моста до Рыбного переулка благоустраивали в 2018 году, еще одну часть от Рыбного переулка до Георгиевского съезда – в 2013 году. Бетонные укрепления склона второй части находятся там с 1970 года.

Ранее сообщалось, что ООО фирма "Промсвет" подготовила проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов на набережной. Затем он был отправлен на доработку.