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Политика

Нижегородский партийно-политический ландшафт обсудят эксперты ФоРГО

02 февраля 2021 13:35  [90] Политика

Фото: из соцсети Facebook, Евгений Семенов

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества, совместно с партнерами, начинает цикл экспертных дискуссий 2021 года, посвященных актуальным социально-политическим процессам. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Фонда.

В связи с тем, что в предстоящем году в регионе одновременно пройдут выборы и в Государственную Думу РФ, и Законодательное собрание области, электоральная проблематика получает приоритетное внимание экспертов. Отвечая на запросы экспертного сообщества, организаторы так сформулировали тему круглого стола: "Нижегородский партийно-политический ландшафт в канун выборов 2021 года".

Участникам дискуссии будет предложено обсудить следующие вопросы:

1. Структура актуальной публичной повестки и ожидания населения накануне выборов.
2. Электоральные ресурсы и перспективы основных политических партий.
3. Молодежь как электоральный ресурс и вопросы партийной молодежной политики.
4. Стратегии несистемной оппозиции на выборах 2021 года.

К участию в дискуссии приглашены региональные представители парламентских партий России, а также известные нижегородские эксперты – политологи, социологи и политические обозреватели.

Заседание Эксперт-клуба пройдет 3 февраля 2021 года, в 13:00, в конференц-зале "Горький" отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin" (пл. Театральная, 1).

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НИА-НН", "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "Полит-НН. РУ" и "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.

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