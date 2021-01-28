Подпольные мастерские по изготовлению боевого оружия выявлены в Нижегородской области Происшествия

Фото: Архив ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники ФСБ задержали жителей Нижегородской области, которые оказались причастны к незаконному изготовлению боевого оружия. Об этом сообщили в ФСБ.

Модернизация оружия и изготовление боеприпасов происходило в подпольных мастерских. Нелегальные оружейники, помимо Нижегородской области, также выявлены в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

В настоящее время известно, что арестовано 43 жителя 19 субъектов страны. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ФСБ рассказали, что из мастерских изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Ведомство уточняет, что среди изъятого также находились пулеметы "Максим" и "РПК", 18 автоматов ("АКМ", "АКС-74У", "АК-103, "АК-104"), специальная снайперская винтовка "Винторез", восемь пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, свыше 26 тысяч патронов, 34,5 кг пороха и тротила.

"Работа по выявлению и пресечению деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - добавили в ФСБ.