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Бизнес

Банк "Открытие" приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 2021

02 февраля 2021 14:11  [73] Бизнес

Фото: Idao.world

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, банк "Открытие" и компания Яндекс объявляют о начале регистрации участников на Четвертую международную олимпиаду по анализу данных International Data Analysis Olympiad (IDAO 2021). Об этом сообщили в пресс-службе банка "Открытие", который является платиновым партнером олимпиады.

В 2021 году из-за ситуации с пандемией было принято решение провести оба этапа олимпиады онлайн. Отборочный тур начинающих разработчиков и аналитиков начнется 1 марта и продлится месяц. В рамках тура будут доступны два трека: один из них - классическое соревнование по машинному обучению, где важно только решение задачи. На втором треке вводятся ограничения по времени и объему используемой памяти, чтобы приблизить условия к реальным. Задача на отборочный тур будет предоставлена лабораторией LAMBDA.

Финал для 30 сильнейших команд со всего мира состоится 17-18 апреля. Задача для финала олимпиады будет предоставлена банком "Открытие".

"IDAO открывает широкие возможности для студентов, а также начинающих разработчиков и аналитиков в части работы с реальными кейсами и демонстрации своих способностей перед работодателями. В банке "Открытие" накоплена качественная экспертиза, у нас работает много специалистов с богатой бизнес-практикой, реализуются самые современные ИТ-решения, получающие признание индустрии и профессиональные награды рынка. Мы всегда рады видеть в наших рядах новые таланты", - сообщил член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.

В 2020 году в IDAO участвовали почти 3 тысячи человек из 83 стран мира, а в финале свои силы проверили почти сто участников из 13 стран.

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Теги:
Банки Технологии
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