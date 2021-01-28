Нижегородские НКО могут получить президентские гранты Общество

Нижегородские некоммерческие организации (НКО) могут получить президентские гранты. Губернатор региона Глеб Никитин пригласил принять участие в конкурсе, который стартовал 1 февраля 2021 года.

Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 30 января 2019 года №30 "О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества".

Для участия организация должна представить в Фонд президентских грантов заявку на сайте президентскиегранты.рф, в разделе "Конкурсы". Дата окончания приема заявок – 15 марта 2021 года. Итоги второго конкурса будут подведены до 15 июня 2021 года.

"Такие конкурсы мотивируют некоммерческие организации к развитию, дают возможность запустить новые проекты. Уже удалось реализовать в регионе немало интересных инициатив, которые помогают людям и делают мир вокруг интереснее и добрее", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, по итогам первого конкурса от Нижегородской области победителями признаны 42 проекта. Всего на реализацию проектов нижегородских НКО будет выделено почти 68 млн рублей. В частности, проект музея в Арзамасе получит президентский грант.