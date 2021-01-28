День сурка в Нижнем Новгороде: грызуны из зоопарка не захотели просыпаться Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород" - День сурка в Лимпопо

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

День сурка в Нижнем Новгороде прошел без демонстрации предсказания погоды от представителей этого класса животных.

Сегодня – 2 февраля, отмечается День сурка. Американцы и канадцы верят, что если сурок после зимней спячки вылезает из своей норы, то по его поведению можно узнать о погоде весной. Если грызун увидит свою тень (солнечная погода), испугается и сразу вернется в нору (в домик), то еще около шести недель будет стоять холодная погода. Если же не увидит тень (облачно) и некоторое время побудет на улице, значит, скоро наступит весенняя погода.

Сейчас в Нижнем Новгороде функционирует два крупных зоопарка – "Лимпопо" и "Мадагаскар", однако сурки обитают только в "Лимпопо" – это Мася и Масик. В зоопарке рассказали, что сурки сегодня даже не проснулись после зимы, соответственно по их поведению погоду предсказать невозможно.