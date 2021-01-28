Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2021 17:21  [88] День сурка в Нижнем Новгороде: грызуны из зоопарка не захотели просыпаться
02 февраля 2021 17:20  [65] Ледоход начался на Волге в Нижегородской области
02 февраля 2021 16:20  [118] ВООП гарантировало компенсационную высадку деревьев в парке "Швейцария"
02 февраля 2021 16:03  [201] Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область
02 февраля 2021 15:45  [137] "ЭнергосбыТ Плюс" направил юрлицам Дзержинска и Кстова претензии о долгах
02 февраля 2021 15:13  [124] Нижегородские НКО могут получить президентские гранты
02 февраля 2021 14:40  [218] Работу скорой помощи проверяют в Нижнем Новгороде
02 февраля 2021 14:00  [549] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 27 районах Нижегородской области
02 февраля 2021 13:52  [329] Еще три района Нижегородской области газифицируют в 2021 году
02 февраля 2021 13:29  [186] Нижневолжскую набережную начнут благоустраивать весной
Общество

День сурка в Нижнем Новгороде: грызуны из зоопарка не захотели просыпаться

02 февраля 2021 17:21  [88] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород" - День сурка в Лимпопо

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

День сурка в Нижнем Новгороде прошел без демонстрации предсказания погоды от представителей этого класса животных.

Сегодня – 2 февраля, отмечается День сурка. Американцы и канадцы верят, что если сурок после зимней спячки вылезает из своей норы, то по его поведению можно узнать о погоде весной. Если грызун увидит свою тень (солнечная погода), испугается и сразу вернется в нору (в домик), то еще около шести недель будет стоять холодная погода. Если же не увидит тень (облачно) и некоторое время побудет на улице, значит, скоро наступит весенняя погода.

Сейчас в Нижнем Новгороде функционирует два крупных зоопарка – "Лимпопо" и "Мадагаскар", однако сурки обитают только в "Лимпопо" – это Мася и Масик. В зоопарке рассказали, что сурки сегодня даже не проснулись после зимы, соответственно по их поведению погоду предсказать невозможно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph