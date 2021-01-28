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Бизнес

Выручка резидентов нижегородских бизнес-инкубаторов увеличилась в 2 раза

02 февраля 2021 18:36  [64] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Выручка резидентов бизнес-инкубаторов Нижегородской области за 2020 год превысила 570 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

По его словам, рост показателей свидетельствует о том, что, несмотря на экономические сложности из-за пандемии, единая система поддержки инновационного предпринимательства в регионе достойно справилась с трудностями.

"Сейчас в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на базе бизнес-инкубаторов открываются окна "Мой бизнес". Это позволяет резидентам получать актуальную информацию обо всех мерах государственной поддержки, практически не покидая своего рабочего места", - сообщил министр.

Программа по созданию и развитию бизнес-инкубаторов реализуется в Нижегородской области с 2006 года. Основная цель работы бизнес-инкубатора - создание благоприятных условий для динамичного развития малых инновационных компаний, содействие в выводе их проектов на рынок, создание активной среды для компаний. На сегодняшний день в Нижегородской области действует 10 бизнес-инкубаторов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Популяризация предпринимательства", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

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Теги:
Бизнес-инкубатор
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