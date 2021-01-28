Нижегородская и Ульяновская области обменяются опытом при подготовке госслужащих Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская и Ульяновская области заключили соглашение о сотрудничестве по развитию компетенций государственных служащих и обмену кадровыми практиками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Подписи под соглашением поставили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и первый заместитель губернатора Ульяновской области - руководитель администрации губернатора Анатолий Озернов.

Регионы обменяются опытом по применению на государственной и муниципальной службе цифровых кадровых технологий, по созданию резервов управленческих кадров под приоритетные направления стратегии социально-экономического развития.

Также стороны договорились о партнерстве при разработке единой системы оценки, подбора и подготовки кандидатов на замещение вакантных должностей в органах власти.

В пресс-службе напомнили, что интерес к нижегородскому опыту трансформации государственной службы проявляют многие регионы России. В частности, ранее были заключены соглашения по обмену HR-практиками на госслужбе между Нижегородской областью и Республикой Саха (Якутия), Камчатским краем, Новгородской и Сахалинской областями.

В Нижегородской области запущена образовательная программа "Мастер HR", цель которой - повысить профессиональный уровень сотрудников органов власти, занимающихся работой с персоналом. На программу "Мастер HR" уже зарегистрировалось более 200 участников из 28 регионов России.