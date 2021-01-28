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Происшествия

Прокуратура потребовала проверить 35 нижегородских УК из-за плохой уборки снега

03 февраля 2021 09:50  [109] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Прокуратура потребовала проверить 35 нижегородских управляющих компаний из-за плохой уборки снега. Об этом сообщили в прокуратуре региона 3 февраля 2021 года.

Проверки будут внеплановыми с участием представителей Государственной жилищной инспекции.

Поводом послужили факты ненадлежащего исполнения требований благоустройства к зимней уборке.

Так, повсеместно в Нижнем Новгороде придомовые территории многоквартирных домов своевременно не очищаются от снега, мероприятия по обработке противогололедными реагентами не проводятся, не принимаются достаточные меры по своевременной очистке крыш от наледи и сосулек.

Результаты проверок находятся на контроле прокуратуры области.

Напомним, режим повышенной готовности ввели только в одном - Нижегородском районе в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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Теги:
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