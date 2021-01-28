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Общество

Еще одна "Точка роста" открылась в Нижегородской области

03 февраля 2021 11:57  [59] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще одна "Точка роста" открылась в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 3 февраля 2021 года.

В этот раз "Точку роста" организовали на базе средней школы №4 Балахны по нацпроекту "Образование".

Центр оборудован современными приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов: квадрокоптерами, манекенами для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи, шлемами виртуальной реальности, шахматными столами, ноутбуками, 3D-принтером. На ремонт двух классов было выделено более 1,2 млн рублей. Кроме того, было закуплено оборудование на общую сумму 1, 1 млн рублей.

"Здесь школьники будут изучать такие предметы, как "Технология" и "Информатика", а также посещать школьные кружки. Ребята будут заниматься робототехникой, научатся пользоваться современными компьютерами и оборудованием. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок Балахнинского округа мог получить качественное современное образование и развить свои таланты. Будем открывать центры "Точка роста" и в других школах", - отметил глава МСУ Балахнинского округа Александр Галкин.

Напомним, в 2020 году в регионе было создано 42 центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в сельских школах. Всего их 88 по региону.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность создания современных образовательных центров в регионе.

"Главные инвестиции к 800-летию Нижнего Новгорода - это инвестиции в образование наших детей, инвестиции в наше будущее. Планы на 2021 год не менее масштабные", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Также в январе этого года на базе Починковской средней школы также была создана "Точка роста". В 2021 году в Починковском округе запланировано создание "Точек роста" на базе еще трех общеобразовательных организаций.

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Теги:
Дети Нацпроект Образование
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