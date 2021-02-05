"Афганская война навсегда вошла в историю как одна из самых жестоких и трагических войн 20 века", - Евгений Люлин Общество

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году был завершен вывод советских войск из Афганистана. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин пожелал ветеранам боевых действий здоровья, благополучия и мирной жизни.

"Афганская война навсегда вошла в историю как одна из самых жестоких и трагических войн двадцатого века. На территории этой страны погибло около пятнадцати тысяч советских военнослужащих, которые отважно сражались за светлое будущее и защищали безопасность южных границ нашей Родины.

В этот день мы также вспоминаем всех участников конфликтов и миротворческих операций, которые проходили за пределами России. На территории других государств наши солдаты, как и всегда, были самоотверженны, проявили мужество и героизм. Их имена вошли в историю и во все времена будут достойны глубокого уважения", - отмечается в обращении.